Ilves selätti KalPa-mörkönsä ja eteni SM-liigan välieriin. Tamperelaiset tuulettivat ja nauttivat jatkopaikasta räväkästi.

Ilves vei KalPa-sarjan kuudennen ottelun 4–3 ja varmisti välieräpaikan voitoin 4–2. Selätys maistuu, sillä kuopiolaiset olivat kahtena edellisenä keväänä vahvempia joukkueiden kohdatessa.

Päävalmentaja Tommi Niemelä otti oman hetkensä fanien kanssa ennen ottelun jälkeistä haastattelua. Ilves-käskijä taputti ja pomppi tasajalkaa fanien lauleskelun tahtiin.

– PItää nauttia tuosta, että fanit tuolla hyppii! Niemelä naureskeli.

Myös kaukalossa ilo irtosi reippaasti. Ykkösvahdin paikan kesken sarjan napannut Dominik Pavlat juhlisti välieräpaikkaa heittämällä maalinsa räväkästi kumoon.

Päätykameraan tallentunut hetki nauratti selostaja Antero Mertarantaa.

– Tshekkimaalivahti jyrää siinä vielä niin sanotusti kapulat nurin! Mertaranta sanaili uusinnan nähdessään.

