SM-liigan tilannehuone asetti Ilveksen Teemu Engbergin kyynärpäätaklauksen kurinpitoon. Ässien Aleksi Anttalaiseen kohdistunut raju tälli ei puolestaan etene jatkotutkittavaksi, eikä porilaisseura tee tilanteesta tutkintapyyntöä.
Engberg taklasi KalPan Teemu Hartikaista aivan kuudennen puolivälieräottelun lopussa ja sai ulosajon. KalPa kavensi saamallaan ylivoimalla, mutta hävisi ottelun ja lähti kesälomille.
Engberg on vaarassa joutua sivuun, kun tamperelaisseura jatkaa kauttaan välierissä. SM-liiga tiedotti tilanteen edenneen kurinpidon tutkittavaksi.
Porissa ei ulosajoon johtaneita taklauksia nähty. Yksi raju tälli Ässät–SaiPa-ottelun loppupuolella kuitenkin kolahti. SaiPan Janne Naukkarinen taklasi Ässien Aleksi Anttalaista voimakkaasti niin, että porilaispuolustajan kypärä irtosi.
Anttalainen kuvattiin hetkeä myöhemmin vaihtoaitiossa paperituppo nenässään, ilmeisen verenvuodon vuoksi.
Taklauksesta ei tuomittu jäähyä. Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoi lauantai-iltana MTV Urheilulle saaneensa tiedon, että tilannehuone on tarkistanut taklauksen, eikä se etene kurinpitoon. Kultasen mukaan Ässät ei myöskään aio tehdä tilanteesta kurinpidon tutkintapyyntöä rahariskiä vastaan.