Philadelphia Flyers otti NHL:ssä jo kolmannen voiton Pittsburgh Penguinsista pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Flyers vei kotivoiton maalein 5–2 ja johtaa sarjaa 3–0.
Suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen teki ottelussa NHL-uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin. Ristolainen osui verkkoon toisessa erässä ja vei Flyersin 2–1-johtoon.
Vuonna 2013 NHL:ssä debytoinut Ristolainen ehti pelata 820 runkosarjaottelua ennen kuin pääsi tällä kaudella ensimmäistä kertaa mukaan pudotuspeleihin. Lukema on kautta historian kolmanneksi suurin.
Penguins-sarjassa Ristolainen on pelannut mallikkaasti. Kolmen ottelun saldo on kolme (1+2) tehopistettä, ja teholukemakin on kaksi maalia plussalla.
Flyersillä on mahdollisuus katkaista sarja kotijäällään Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä pelattavassa neljännessä ottelussa.