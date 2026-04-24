Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres haki vierasvoiton Boston Bruinsista pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella maalein 3–1. Samalla Buffalo siirtyi ottelusarjassa 2–1-johtoon.
Buffalon suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen oli tällä kertaa vaihtopenkillä. Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Boston tasoitti ottelusarjan voitot, kun Luukkonen haparoi maalilla.
Myös Bostonin Joonas Korpisalo oli varamaalivahtina ottelussa.
Yön muissa otteluissa Carolina voitti Ottawan maalein 2–1 ja siirtyi ottelusarjassa jo 3–0-johtoon. Ottawan Nikolas Matinpalo ja Carolinan Sebastian Aho eivät keränneet ottelussa tehopisteitä.
Los Angeles Kingsin ja Coloradon kolmas kohtaaminen on toisessa erässä lukemissa 1–2. Colorado johtaa sarjaa voitoin 2–0.