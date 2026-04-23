Torontolaiselle parkkipaikalle rahdattiin räppärin toimesta yli 400 tonnia jäätä.
Kanadalaisräppäri Draken mediatempaus aiheutti pienimuotoisen hässäkän Torontossa.
Räppäri hommasi torontolaiselle parkkipaikkalle suuren jäärakennelman mainostaakseen tulevaa Iceman-albumiaan.
Räppärin vihjattua asiasta Instagram-tilillään paikalle ryntäsi, kuten odottaa saattoi, joukoittain faneja, sosiaalisen median vaikuttajia sekä uteliaita ohikulkijoita.
Fanit kiipesivät jäälohkareista kasatun rakennelman päälle ja alkoivat sulattaa ja hajottaa sitä selvittääkseen tulevan albumin julkaisupäivän. Fanien toiminta toi lopulta paikalle myös Toronton palokunnan.
Palokunta päätti sulattaa koko rakennelman sen vaarallisuuden vuoksi.
– Suuri määrä ihmisiä on kokoontunut yrittämään sulattaa jäätä helposti syttyvillä nesteillä ja avotulella hallitsemattomassa ympäristössä. Se aiheuttaa välittömän hengenvaaran, sanoi kaupungin palopäällikkö Jim Jessop lausunnossaan.
Paikalta kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka paloautosta suihkutettiin vettä jäälohkareiden päälle.