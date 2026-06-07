Kaisa Liski kertoo hakevansa avioeroa.

Kiinteistökuningattarena julkisuuteen noussut Kaisa Liski kertoo Facebookissa hakevansa avioeroa.

Liski kertoo postauksessaan hakevansa eroa nuorimman lapsensa isästä. Hän kertoo, että kaksikko on asunut erillään jo jonkin aikaa ja toteaa, että nyt on hyvä hetki laittaa ero lopullisesti voimaan.

Liski toivoo kirjoituksessaan rauhaa käsitellä asiaa rauhassa erityisesti yhteisen lapsen takia.

– Myös oma uusi parisuhteeni on niin arvokas ja minun uusi ihmiseni, ja minä tulemme pitämään onnemme omanamme.

– Asiaan liittyy siis vahvasti kolmansia osapuolia, jonka nyt julkisesti ilmoitan ja vältän spekulaatiot sen osalta jatkossa.

Liski on nähty muun muassa Olet mitä syöt -ohjelmassa ja vuonna 2015 hän voitti MasterChef VIP -kisan. Hän on tuttu myös ohjelmista Kiinteistökuningatar Kaisa, Kaisa ja luksuskodit sekä Kaisa ja puoli valtakuntaa.