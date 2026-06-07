Huomenta Suomessa käsiteltiin perjantaiaamuna muun muassa laulaja Olgaa viime päivinä ympäröinyttä keskustelua.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa keskusteltiin perjantaiaamuna laulaja Olgan esiintymisasuun kohdistuneesta kritiikistä.
Olga esiintyi Leijonien maanantaina vietetyissä kultajuhlissa yllään Suomi-bikinit ja minihame. Laulajan esiintymisasu ei miellyttänyt kaikkia katsojia, sillä osa piti bikiniyläosaa sopimattomana vaatetuksena kultajuhlaan.
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MTV Uutisten viihdetoimittajilla Katja Lintusella ja Alexia Tänavilla oli aiheesta sananen sanottavanaan.
– Herranjumala, nyt on kesä ja ihmiset menevät bikineissä rannalle. En ymmärrä, miksi tästäkin nousi tällainen kohu, Lintunen sanoi.
– Ihmisille, jotka tuollaisesta asiasta mielensä pahoittavat, antaisin ohjeen, että menkää ulos ja koskettakaa nurmikkoa, Tänav säesti.
Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!