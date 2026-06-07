Tiesitkö jo tämän kananmunakikan?
Tanskan suurlähettilään residenssissä kokkina työskentelevä kokki Pirmin Boom kertoi kesäkuussa Viiden jälkeen -ohjelmassa, miten valmistuvat täydelliset tanskalaiset voileivät eli smørrebrødit.
Yksi klassinen täyte tanskalaisille voileiville on katkarapu ja kananmunat. Kananmunat lisätään avoleipien päälle keitettyinä ja viipaloituina.
Tähän liittyen kokki Pirmin Boom jakoikin todella näppärän valmistusvinkin:
– Jos teet kanamunaan ihan tosi pienen reiän pohjaan, niin kuori ei rikkoonnu, kun heität kananmunan kiehuvaan veteen.
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Kananmunassa on ilmatasku
Kokki itse tekee reiän kananmunan kuoreen veitsen kärjellä, mutta tarkoitukseen sopii hyvin myös pieni neula. Kerroimme neulaniksistä alun perin jo vuonna 2015.
Reikäniksi perustuu siihen, että kananmunan niin sanotusti leveämmässä päässä, kuoren alla on pieni ilmatasku. Kun keität kananmunan normaalisti, taskussa oleva ilma kuumenee, laajenee ja pääsee pakenemaan ulos kuoren huokosten kautta vasta sitten, kun kananmunan valkuainen on jähmettynyt.