Odotettu jalkapallopäivä sai lauantaina murheellisen käänteen Intian Kalkutassa, kun Lionel Messin paikalliset fanit pettyivät jalkapallotähden äkilliseen poistumiseen ja aiheuttivat tämän jälkeen kaaoksen stadionilla.

Argentiinalainen supertähti Messi, 38, saapui lauantaina Intiaan kolmipäiväiselle kiertueelleen ja sai faneilta raikuvan vastaanoton. Muutaman tunnin päästä Messi piipahti fanien edessä Kalkutan Salt Lake -stadionilla, mutta lehtereille saapuneiden fanien oli haastavaa nähdä tähtipelaajaa.

Turvahenkilöstön ympäröimä Messi poistui stadionilta odotettua aikaisemmin, mikä sai fanit raivon valtaan. Tämän jälkeen fanit ryntäsivät kentälle ja aloittivat stadionin tärvelemisen.

Monet fanit repivät stadionin tuoleja irti ja heittivät juoksuradalle pulloja.

– Messin näkeminen oli minulle unelma, mutta olen menettänyt sen mahdollisuuden stadionin huonojen järjestelyjen takia, 37-vuotias liikemies Nabin Chatterjee sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Eräs vihainen fani sanoi intialaiselle PTI-uutistoimistolle, että monet ihmiset olivat pulittaneet Messin näkemisestä "kuukauden palkan".

– Maksoin lipusta 5 000 rupiaa (noin 47 euroa) ja tulin poikani kanssa katsomaan Messiä, en poliitikkoja. Poliisi ja sotilaat ottivat selfieitä. Voimme syyttää järjestelyjä, sanoi PTI:lle.