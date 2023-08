Drake lahjoitti fanille huippukalliin lahjan konsertissaan – säästää merkkilaukkuja kuitenkin tiettyä hetkeä varten

– Varmista, että hän on turvassa matkalla ulos täältä, Drake sanoo annettuaan laukun naiselle.

– Hyvänen aika, voitko kuvitella, että et vain saa ilmaista Birkiniä, vaan saat sen vielä Drakelta? ”Annan Chanelin kuin halauksen”, joten onko tämä suudelma, eräs kirjoitti.

– Tämä on jotain muuta. Elämme maailmassa, jossa annetaan avokätisesti kaikkea, mutta nyt Drake vei sen uudelle tasolle, kolmas ilakoi.

Drake ei ole ainoastaan antelias fanejansa kohtaan, vaan on sanonut The Hollywood Reporterille vuonna 2017, että hän on kerännyt Birkin-laukkuja naiselle, jonka kanssa alkaa seurustella.