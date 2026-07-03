Shirly Karvinen ottaa kantaa ex-puolisonsa Sannin julkaiseman kohukappaleen ympärillä pyörineisiin spekulaatioihin ja kertoo, millaiset välit heillä on nykyään.
Laulaja Sanni julkaisi keväällä kappaleen, jossa lauletaan ”Sinä ja se poitsu”. Sosiaalisessa mediassa kappaleen epäiltiin olleen erobiisi, joka kertoi Shirly Karvisesta. Shirly ja Sanni seurustelivat noin neljän vuoden ajan.
Karvinen kommentoi Sannin tekemää kappaletta vieraillessaan Tähdet vs. google -ohjelmassa.
– Kyllähän minä olen sen kappaleen kuullut, ja se on tosi kaunis biisi. Voin vaan kuulijana sanoa, että kaunis taideteos, Karvinen kuvailee.
Shirlyn kanssa seurusteleva räppäri Ahti julkaisi puolestaan pian Sannin kappaleen jälkeen oman Poitsu-nimisen kappaleensa. Sen katsottiin olevan eräänlainen vastine Sannin kappaleelle.
– Se on tosi hyvä biisi. Siinä on hyvä meininki ja se on hauska biisi. Hyvä räppibiisi, Karvinen kuvailee.
Kappaleiden yllättävä samankaltaisuus ja ajankohtaisuus sai somekansan miettimään mahdollista mediatemppua artistien ja Karvisen välillä. Nyt Karvinen vastaa väitteisiin.