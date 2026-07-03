Näin Shirly Karvinen kommentoi välejään ex-kumppaniinsa Sanniin

Kappaleiden yllättävä samankaltaisuus ja ajankohtaisuus sai somekansan miettimään mahdollista mediatemppua artistien ja Karvisen välillä. Nyt Karvinen vastaa väitteisiin.

Shirlyn kanssa seurusteleva räppäri Ahti julkaisi puolestaan pian Sannin kappaleen jälkeen oman Poitsu-nimisen kappaleensa. Sen katsottiin olevan eräänlainen vastine Sannin kappaleelle.

– Kyllähän minä olen sen kappaleen kuullut, ja se on tosi kaunis biisi. Voin vaan kuulijana sanoa, että kaunis taideteos, Karvinen kuvailee.

Laulaja Sanni julkaisi keväällä kappaleen, jossa lauletaan ”Sinä ja se poitsu”. Sosiaalisessa mediassa kappaleen epäiltiin olleen erobiisi, joka kertoi Shirly Karvisesta . Shirly ja Sanni seurustelivat noin neljän vuoden ajan.

– Ainakin tiedän, että minä itse en ole sellainen ja tiedän, ettei minun kumppaninikaan ole.

– Joitain asioita ja keskusteluita syntyy luontaisesti ja sillehän ei voi mitään. Ne ovat sellaisia asioita, joita me kaikki tiedostetaan. Kyllähän me olemme kaikki tietoisia siitä, mitkä asiat mahdollisesti kiinnostavat ja mitkä eivät.