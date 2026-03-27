Huomenta Suomen sohvilla ruodittiin perjantaiaamuna musiikkimaailman tämän hetken suurinta puheenaihetta, Sannin, Ahdin ja Shirly Karvisen kohua.

Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa syvennyttiin perjantaina laulaja Sannia, räppäri Ahtia ja juontaja Shirly Karvista ympäröivään soppaan.

Kaikki sai alkunsa, kun Sanni kertoi somessa julkaisevansa Sinä ja se poitsu -nimeä kantavan kappaleen. Kappaleen on tulkittu kertovan Sannin ex-kumppanista Karvisesta ja Ahdista, joista Seiska julkaisi viime kesänä salakuvia.

Ahti heitti tänä perjantaina bensaa liekkeihin julkaistessaan Poitsu-nimisen kappaleen, jossa hän heittää piikkejä Sannille. Sekä Sannin että Ahdin kappaleita ja koko tilannetta on ruodittu vimmatusti suosiaalisessa mediassa.

Sannin ja Ahdin kappaleiden sekä niitä ympäröivän kohinan on spekuloitu olevan artistien ja levy-yhtiöiden ennalta suunnittelema markkinointijuoni. MTV:n viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav eivät usko tähän.

– En jaksa uskoa, että tässä on promoa. Ahti on räppäri, räppärithän tekevät nopeastikin kappaleita ja pystyvät riimittelemään, Lintunen sanoi.

– Ja "biiffaavat" toisiaan vastaan, se kuuluu siihen hommaan, Tänav säesti.