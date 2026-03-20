Laulaja Sannin kappaleen on spekuloitu kertovan hänen ex-puolisostaan.

Laulaja Sanni julkaisi perjantaina uuden Sinä ja se poitsu -kappaleen. Kappaleen sanat herättivät keskustelua ja spekulaatioita sosiaalisen median keskustelupalstoilla jo ennen sen julkaisua.

Sanni postasi ennakkoon lyhyen pätkän tulevasta kappaleestaan, jossa muun muassa lauletaan "En haluu olla pikkumainen, mut onhan se aika nuori. Se vei sut läpi itkuvaiheen, nyt siitä on kohta vuosi."

Somekeskusteluissa spekuloitiin, että kappaleen sanat viittaisivat Sannin ex-kumppaniin Shirly Karviseen, tämän mahdolliseen uuteen kumppaniin sekä Sannin ja Karvisen viime vuotiseen eroon.

Sannin ja Shirly ilmoittivat erostaan kesällä 2025. Seiska julkaisi kesällä yhteiskuvia Shirlysta ja räppäriä Ahdista.

Kappaleessa lauletaan:

"Ku pyysit ettenhän ettisi heti seuraavaa

En tienny mitä sä tekisit heti seuraavaks

Mut pääsin netistä sit seuraamaan"

Viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske olivat Huomenta Suomen vieraana keskustelemassa kappaleen aiheuttamasta pöhinästä.

– Tämä on poikkeuksellinen tilanne. En muista, että hetkeen Suomessa olisi ollut tällaista, Lintunen kuvailee.

– Kaikki tällaiset pikkukohut piristää päivää. Ulkomaillahan tätä tapahtuu tosi paljon, sitten kiukkuset exät raivoaa, kun artistit julkaisee kappaleita, joissa spekuloidaan eroa, hän lisää.

Karvinen otti keskiviikkona julkaisemassaan Instagram-tarinapostauksessa kantaa entistä parisuhdettaan koskevaan somekeskusteluun

– Nyt koen kuitenkin tärkeäksi sanoittaa yhden asian, jotta voin itse jatkaa eteenpäin. Eroon ei omalta osaltani liittynyt kolmansia osapuolia. Suhteesta lähteminen oli vaikea ja pitkä prosessi, ja päätös erosta oli yhteinen jo hyvän aikaa ennen kuin se tuli julkiseksi, hän muun muassa kirjoitti tarinapostauksessaan.