Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi.

Ranskan parlamentin alahuone on hyväksynyt lain avustetusta itsemurhasta.

Kiistellyn lain puolesta äänesti 291 edustajaa, kun taas vastustajia oli 241.

Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteissa, joissa potilas kärsii tuskallisesta, vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta.

Potilaan on otettava kuoleman aiheuttava aine itse, paitsi jos hän ei ole siihen fyysisesti kykenevä. Tällöin aineen ottamisessa auttaa terveysalan ammattilainen.

Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi.