Naton päsihteeri Mark Rutte on kommentoinut lyhyesti Suomen ydinenergialakimuutosta.
Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia.
Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita.
Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja.