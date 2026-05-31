Israelin armeija on vallannut alueita Etelä-Libanonissa.
Israelin lippu nostettiin tänä aamuna salkoon lähes tuhat vuotta vanhassa Beaufort'n linnoituksessa, jolla on sijaintinsa takia tärkeä strateginen merkitys.
Israelin armeija sanoi joukkojensa tehneen hyökkäysoperaatioita laajentaakseen otettaan naapurimaassaan.
Lue myös: Israelin armeija ilmoitti etenevänsä uusille alueille
Israelin mukaan sotaoperaatio Libanonissa jatkuu siihen asti, kunnes Hizbollah on tuhottu.
Yli miljoona libanonilaista on joutunut pakenemaan Israelin pommitusten ja joukkojen tieltä maaliskuusta alkaen.