Ruotsissa asuvan pariskunnan taloon iski erikoinen – ja haiseva ongelma.

Ruotsissa Kungälvissa asuva 26-vuotias Louise saapui avopuolisonsa kanssa juhlista yöllä kotipihaansa, kun he havaitsivat ällöttävän hajun.

Asiasta uutisoiva Aftonbadet kertoo, että pariskunta sytytti taskulamppunsa ja alkoivat tutkia asiaa. Näky oli järkyttävä: Talon seinä oli täynnä lantaa.

Louisen avopuoliso halusi soittaa poliisille. Samalla he huomasivat naapurinsa, jonka talo oli kuorrutettu lannalla. Naapuri keskusteli jo poliisien kanssa.

Vasta päivän valjettua pariskunta tajusi tuhon laajuuden: Talon katto, autotallin katto, koko julkisivu, ikkunat, nurmikot ja sisäänkäynnin edessä oleva sorapolku olivat lannan tahraamia.

Haju alkoi voimistua entisestään auringon lämmitettyä lantaa. Pariskunnan mukaan haju tunkeutui ajoittain jopa talon sisälle asti.

Teosta epäillään traktorilla ajanutta päihtynyttä henkilöä.

– Hän ajoi tietä pitkin ja levitti lantaa kiinteistöille, pysäköityihin ajoneuvoihin ja johonkin juhlatelttaan, kertoo poliisin tiedottaja Fredrik Svedemyr.

Poliisin mukaan heitellyn lannan määrä on ilmeisesti ollut huomattava ja osia tiestä on jouduttu puhdistamaan lannan takia.

40-vuotiasta miestä epäillään vahingonteosta ja ympäristörikoksesta.

Louise ja hänen avopuolisonsa eivät aio siivota jälkiä itse, vaan ovat ilmoittaneet asiasta vakuutusyhtiölle.

