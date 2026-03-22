Rikospaikan Murharyhmässä keskusteltiin vankilamatematiikasta ja ennen kaikkea ensikertalaisuudesta.

Ensimmäistä kertaa vankilaan tuomittava rikoksentekijä pääsee ehdonalaiseen vapauteen istuttuaan puolet rangaistuksesta eli esimerkiksi kuuden vuoden tuomiosta ensikertalainen istuu kolme vuotta.

– Jos kysymys on nuoresta henkilöstä eli alle 21-vuotiaasta, hän istuu siitä kolmasosan eli kaksi vuotta. Tietenkin jäännösrangaistus jää ja jos sinä aikana syyllistyy uuteen rikokseen, jäännösrangaistus voidaan panna täytäntöön ja se lasketaan yhteen muiden tuomioiden kanssa, asianajaja Kari Eriksson kertoi.

Ensikertalaisuutta kuitenkin tiukennettiin viime vuonna niin, että rikoksentekijä voi olla ensikertalainen vain kerran.

Aiemmin henkilö oli voinut olla rikosoikeudellisesti ensikertalainen useamman kerran, jos edellisestä vankeustuomiosta oli kulunut riittävästi aikaa. Ennen lakimuutosta rikoksettoman ajan piti olla viisi vuotta.

Tätä nykyä uusijan ensikertalaisuus ei enää palaudu, vaikka rikoksettomasta ajasta olisi kulunut vuosia, jopa kymmenen vuotta.

– Silloin istutaan tuomiosta vähintään kaksi kolmasosaa, rikostarkastaja Krista Vallila sanoi.

– Tämä lakiuudistus tarkoitti sitä, että nyt ei enää automaattisesti istuta sitä puolikasta tai kahta kolmasosaa vaan se on kokonaisharkintaa, vanhempi strateginen neuvonantaja (EUAM-Irak) Jari Kinnunen totesi.

Viime vuonna voimaan tulleen lakimuutoksen tavoite oli ankaroittaa nimenomaisesti rikoksen uusijoiden rangaistuksia.

