Suomalaisen Juha Miettisen kuolemaan Saksan Nürburgringillä johtaneessa kolarissa loukkaantui kuusi muuta kuljettajaa. Yksi loukkaantuneista oli Expressenin mukaan vasta 20-vuotias Siri Hökfelt.
Onnettomuus sattui lauantaina alkuillasta. 66-vuotias Miettinen menehtyi joukkokolarissa saamiinsa vammoihin elvytysyrityksistä huolimatta.
20-vuotias ruotsalainen Siri Hökflet oli yksi loukkaantuneista. Expressen tavoitti Saksasta hänen isänsä Per Hökfeltin.
Lue myös: Kilpa-autoilija Juha Miettinen on kuollut onnettomuudessa Saksassa
– Hän (Siri) on sairaalassa. Hänet kuljetettiin sinne helikopterilla, joka sijaitsee vähän matkan päässä täältä.
Isän mukaan tytär voi hyvin.
– Hän soitti minulle ja kertoi, että kaikki on kunnossa, Per Hökfelt kertoi ruotsalaislehdelle.
Expressenin mukaan massiivinen seitsemän auton kolari johtui yhden ajoneuvon öljyvuodosta. Normaalisti tällaisissa tilanteissa kuljettajia varoitetaan, mutta nyt kaikki tapahtui todella nopeasti.
– Siri ei voinut tehdä mitään, eivätkä muutkaan. Jos radalla on öljyä, jarrut eivät toimi. Se on kuin jäätä, Per Hökfelt kertoi.
– Tämä oli kauheaa, kun ihminen menehtyy. Silloin koko tapauksella on aivan toinen ulottuvuus.
Lue myös: Max Verstappen järkyttyi Juha Miettisen kuolemasta – painava viesti
Isä-Hökfelt uskoo, että hänen tyttärensä pääsee pois sairaalasta jo sunnuntaina.