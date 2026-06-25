Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari oli kuudenneksi nopein Kreikan MM-rallin testierikoiskokeella torstaina.
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Pajari jäi 3,7 sekuntia Hyundain Thierry Neuvillen kärkiajasta 2.13,4. Pajari ajoi pätkän kahdesti, Neuville kolmesti, ja osa kuskeista jopa neljästi.
Kärkikolmikkoon mahtuivat myös Toyotan Sebastien Ogier (+0,1) ja Hyundain Adrien Fourmaux (+2,0).
Maalihaastatteluissa kuljettajat korostivat Kreikan sorarallin rankkaa luonnetta. Myös Pajari sivusi aihetta.
– Toivon, että pystymme taas hyvään tulokseen. Tämä on kuitenkin yksi niistä ralleista, joissa puhtaasti nopein kuljettaja ei aina voita. Meidän pitää siis löytyy hyvä tasapaino fiksun ajamisen ja vauhdin välillä, kuluvalla kaudella viisi palkintosijaa ajanut mutta edelleen uransa avausvoittoa hakeva suomalainen totesi.