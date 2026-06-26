Toyotan Oliver Solberg ajautui heti ongelmiin Kreikan MM-rallissa. Ruotsalaisen tiimikaveri Sami Pajari avasi perjantaipäivän loistavasti.

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Kreikan MM-rallin alla kuljettajat puhuivat kuin yhdestä suusta siitä, että kisa on äärimmäisen raskas autolle ja renkaille. Perjantain ajopäivän ensimmäisellä erikoiskokeella tämän sai kokea Toyotan Oliver Solberg, jonka vasen eturengas petti 23 kilometriä pitkän pätkän puolivälin jälkeen.

Ruotsalaiskuski sinnitteli maaliin, mutta jäi kärjelle puolisentoista minuuttia.

– Ajoin todella varovaisesti, ja yhtäkkiä tunsin rengasrikon. Uskomatonta, Solberg parahti maalissa.

Toyotan Sami Pajari hyödynsi hyvän lähtöpaikkansa (neljäs) ja oli pätkän viides. Ero kärkeen oli 6,4 sekuntia.

– Haastavaa, tosi paljon irtosoraa. Tuntui kuin olisimme liukuneet paljon, suomalainen totesi.