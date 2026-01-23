Tänä viikonloppuna käynnistyvässä rallin MM-sarjassa otetaan kaudella 2026 käyttöön kuljettajien toivoma uudistus.

Kansainvälinen autoliitto FIA päätti marraskuussa pakollisten lepoaikojen käyttöön ottamisesta MM-rallissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa aiempaa lyhyempiä ajopäiviä, jotta kuljettajaparit ehtivät kunnolla levätä ennen seuraavaa päivää. Lepoaikaa on tultava vähintään kymmenen tuntia. Lisäksi yhtenä kisapäivänä levon täytyy olla 12 tunnin mittainen.

Viime kaudella esimerkiksi Portugalin MM-rallissa mentiin lähes yhtä kyytiä 15 tuntia vain pienillä siirtymillä pidetyillä tauoilla.

– Monessa kisassa päivät olivat aika brutaalin pitkiä. Ja kun vielä muistetaan se, että kuljettajilla kilpailutapahtuma ei rajoitu pelkästään siihen, kun lähtölippu heilahtaa, vaan tapahtuma alkaa jo maanantaina saapumisesta paikalle ja sitten nuotitusjakso ja muu. Se on kova kilpailuviikko, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

– Hyvä uudistus ehdottomasti kuljettajille. He ovat tätä toivoneet, ja näin sen pitää ollakin, Tahko lisää.

Lepoajat eivät koske kisojen avauspäiviä.