Vilkas valtatie suljetaan lähes viikoksi.
Kanta-Hämeen Jokioisissa Kakkostie suljetaan toukokuun 18. päivästä alkaen viideksi päiväksi Satakunnan lennoston harjoituksen vuoksi. Harjoitus järjestetään Jokioisissa Kakkostiellä sijaitsevalla lentokoneiden varalaskupaikalla.
Sulun aikana liikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä Jokioisten keskustan kautta. Siksi Jokioisten keskustassa väistämisvelvollisuuden suuntaa muutetaan Keskuskadun ja Humppilantien liittymässä.
Suljettava tieosuus on vilkkaasti liikennöity, ja sillä kulkee keskimäärin noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.