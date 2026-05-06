Miesten F-liigan finaaliottelun keskeyttänyt sairauskohtaus tapahtui kotijoukkue Classicin jäsenelle. Asiasta kertoo Suomen Salibandyliitto.
Tiistaina viides finaaliottelu keskeytyi toviksi toisen erän lopussa, kun äkillinen tilanne Classicin vaihtopenkin takana vaatii pikaista lääkäriapua. Ottelu pelattiin loppuun erikoisjärjestelyin.
Salibandyliitto kertoo tiedotteessaan, että sairauskohtauksen saanut henkilö kuuluu Classicin taustaryhmään. Hänen voinnistaan ei liitto tarkemmin kerro.
Tamperelaisseura, F-liiga ja Salibandyliitto pyytävät tässä vaiheessa rauhaa sairauskohtauksen saaneelle henkilölle.
– Samalla kun kaikkien ajatukset ovat sairauskohtauksen saaneen luona, on joukkueiden osana jatkaa taistelua mestaruudesta, liitto toteaa.
Nokian KrP haki Lempäälästä 5–4-jatkoerävoiton ja johtaa finaaleita nyt otteluvoitoin 3–2. Sarja on katkolla torstaina Nokialla.