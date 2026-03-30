Maastopalokausi alkoi tänä vuonna tavanomaista aikaisemmin.
Yleensä ensimmäiset maastopalovaroitukset annetaan huhtikuun puolivälin tienoilla, kertoo Ilmatieteen laitos.
Keväällä varoitukset perustuvat kuloheinän kosteuden arviointiin. Kuloheinä kuivuu Ilmatieteen laitoksen mukaan hyvin nopeasti, mutta sen syttymisherkkyys vähenee heikoistakin sateista.
– Ennusteissa on aina epävarmuutta, ja on tärkeää tarkistaa voimassa oleva varoitus ennen kuin sytyttää avotulen, sanoo meteorologi Tuomo Bergman tiedotteessa.
Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa sytyttää. Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota ja kertakäyttögrilliä. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulen turvallisesta käytöstä sekä sen sammuttamisesta.
Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa maastopaloista johtuu ihmistoiminnasta.
Maastopalovaroituksia oli maanantaina annettu Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.