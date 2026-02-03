Yhdysvaltalaisen alppihiihtotähden Lindsey Vonnin unelma uran viidensiin talviolympialaisiin osallistumisesta sai kovan kolauksen viime viikolla, kun Vonn loukkasi polvensa Crans Montanan syöksylaskukisassa.

Tiistaina Vonn, 41, kuitenkin vakuutti uskovansa, että pääsee kilpailemaan Milano-Cortinan olympialaisissa. Siitäkin huolimatta, että hänen vasemman polvensa eturistiside "repeytyi täysin".



– Kävin tänään (tiistaina) laskemassa ja oloni on vakaa ja vahva. Polvi ei ole turvonnut ja luotan siihen, että voin kilpailla polvituen avulla sunnuntaina (olympialaisten syöksykisassa), Vonn sanoi.



Olympiasyöksy lasketaan Cortina d'Ampezzossa, jossa Vonn on voittanut urallaan 12 kertaa. Olympiaurallaan Vonn on yltänyt Vancouverin syöksykultaan 2010. Hän voitti Vancouverissa pronssia supersuurpujottelussa ja oli pronssilla myös Pyeongchangin syöksyssä 2018.