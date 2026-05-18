Hiljattain havaittu asteroidi 2026 JH2 ohittaa ensi yönä maapallon.
35-metrinen 2026 JH2 -asteroidi ohittaa Maan yöllä jopa joitakin satelliitteja lähempää. Murikka liikkuu noin 32 000 kilometrin tuntivauhdilla.
Lähiohitus tapahtuu ensi yönä noin kello yhdeltä Suomen aikaa. Lähimmillään asteroidi pyyhältää noin 91 000 kilometrin etäisyydellä Maan pinnasta. Aivan tarkasti ohitusetäisyys ei ole tiedossa. Varmaa on kuitenkin, että asteroidi ei ole vaarassa iskeytyä Maahan. Aiheesta uutisoi tiedesivusto Live Science.
2026 JH2 löydettiin vasta viikko sitten Arizonassa sijaitsevan Mount Lemmonin observatorion havainnoista. Kyseisen asteroidin uskotaan kiertävän Auringon kerran 3,7 vuodessa elliptisellä radalla.
Kooltaan 2026 JH2 on samaa luokkaa kuin vuonna 2013 Venäjällä Tsheljabinskin yläpuolella räjähtänyt meteori.
Jatkuvia muistutuksia avaruuden vaaroista
Seuraava Maan läheltä ohittava suuren kokoluokan asteroidi on "Kaaoksen Jumalaksi" ristitty 99942 Apophis, joka ohittaa Maan vain 32 000 kilometrin etäisydeltä 13.4.2029.