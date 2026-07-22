OpenAI:n tekoälymallit etsivät vapaan pääsyn internetiin ja päättivät hyökätä Hugging Face -yrityksen järjestelmiin.
Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin.
OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä.
Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face -yrityksen järjestelmät.
Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.