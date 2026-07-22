Seuraavat jalkapallon MM-kisat järjestetään vuonna 2030 Espanjassa, Marokossa ja Portugalissa. Kisojen loppuottelun näyttämö on kuitenkin vielä päättämättä ja kulisseissa käydään rajua lobbausta.

MM-kisat täyttävät neljän vuoden kuluttua sata vuotta, jonka kunniaksi kolme ensimmäistä ottelua pelataan Uruguayssa, Argentiinassa ja Paraguayssa. Fifan joulukuussa 2024 tekemän päätöksen mukaan kisat jakautuvat Etelä-Amerikassa piipahtamisen jälkeen 11 stadionille Espanjassa, kuudelle Marokossa ja kolmelle Portugalissa. Epäselvää kuitenkin vielä on, missä MM-finaali järjestetään.

FC Barcelona on uudistanut maineikasta Camp Noutaan MM-kisojen loppuottelun vaatimusten mukaiseksi, mutta hiljattain 1,5 miljardilla eurolla remontoitua Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta on pidetty todennäköisempänä vaihtoehtona kisojen huipennukselle.

Espanjan jalkapalloliitto on AS:n tietojen mukaan ahkeroinut kulisseissa Bernabeun puolesta, eivätkä ponnisteluja ole lehden mukaan haitanneet Real Madridin ja Fifan läheiset suhteet sekä Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon ja Real Madridin presidentin Florentino Perezin välillä vallitseva yhteisymmärrys.

The Athleticin lähteet näkevät kaiken viittaavan Bernabeun valintaan. Stadionin ikoninen maine, Espanjan asema suurimpana isäntämaana ja kokemus suurten tapahtumien järjestämisestä ovat vaikuttaneet lyömättömältä yhdistelmältä.

Tulevan kisaisännän tuore maailmanmestaruus tuskin heikensi Bernabeun mahdollisuuksia, mutta kilpailu ei ole ohi. The Athleticia lähellä oleva lähde väittää eron Espanjan ja Marokon välillä jopa kaventuneen MM-finaalin järjestämisen suhteen.

– 18 kuukautta sitten olisi ollut mahdotonta, että Bernabeu häviäisi kilpailun vuoden 2030 MM-finaalista, mutta tänään en olisi yllättynyt siitä, sillä Espanjan jalkapalloliiton asema on heikko verrattuna kaikkeen siihen, mitä Marokko on tehnyt, lähde jatkoi.