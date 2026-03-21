Palkitun helsinkiläisravintolan kokki sai poliisilta sakot oltuaan kalaostoksilla, koska vartijat epäilivät häntä varkaudesta.

Muun muassa Huono äiti -yhteisöstä tunnetulle ravintolayrittäjälle ja Helsingin kaupunginvaltuutetulle Sari Helinille sattui tänään lauantaina jotain sellaista, mitä hän ei olisi uskonut enää vuoden 2026 Suomessa tapahtuvan.

Onneton tapahtumaketju alkoi aamulla, kun Helin huomasi, että hänen ja hänen miehensä Ilkka Lääverin Le Ankka -ravintolassa oli kala vähissä.

Koska Helin tiesi, että ravintolaan on tulossa myöhemmin paljon asiakkaita, hän lähetti kokkinsa ostoksille.

– Neuvoimme hänelle, että mene paikkaan nimeltä Stockmann, jonka alakerrassa on ruokakauppa Herkku. Ulkomailta kotoisin oleva kokkimme on asunut Suomessa vuodesta 2024, mutta hän ei ollut koskaan aiemmin käynyt kyseisessä liikkeessä, Helin kertoo MTV Uutisille.

S-ryhmään kuuluva Food Market Herkku on osa Stockmannin shop-in-shop-konseptia, jossa tavaratalon sisässä on useita itsenäisiä liikkeitä.

Kokki otti Helinin mukaan tavarataloon lähtiessään Le Ankan käteiskassasta rahaa mukaan, että voi maksaa ostoksensa käteisellä.

"Anastettu omaisuus: kalafile, arvo 112 euroa 67 senttiä"

Asiat etenivät sutjakkaasti niin Herkun kalatiskillä kuin sieltä lähettyäkin, mutta sitten alkoivat ongelmat.

– Kokkimme oli katsonut tavarataloon tullessaan, kiire kun on aina, katutasossa olevia kassoja ja ajatellut, että ostokset voi maksaa myös siellä. Mutta kun hän oli menossa hissillä kalaa maksamaan käteiset vielä taskussa, vartija tuli ja otti hänet kiinni.

Tämän jälkeen vartijat kutsuivat paikalle vielä poliisin, joka antoi kokille 290 euron sakot.

– "Vartijat seuranneet henkilöä, jolla kannossaan kalapaketti. Henkilö meni kohti heviosastoa, jossa hän poistui sisääntuloporttien kautta liikkeen ulkopuolelle. Henkilö oli astumassa hissiin, kun hänet otettiin kiinni. Anastettu omaisuus: kalafilee, arvo 112 euroa 67 senttiä", Helin lukee tekstiä kokin saamasta sakkolapusta.

Kiinni otettu Le Ankan työntekijä yritti Helinin mukaan selittää asian joka osapuolelle ja pyysi virkavaltaa soittamaan hänelle tai pääkokki Ilkalle, mutta selitykset eivät vartijaa ja poliisia kiinnostaneet.

– Kokki oli aivan shokissa, koska hän ajatteli tietysti, että sai tästä merkinnän tässä kiristyneessä Suomi-tilanteessa.

Helinille luuri korvaan

Helin kertoo soittaneensa heti kokin tultua takaisin ravintolaan Herkun vuorovastaavalle ja pyytäneensä saada puhua myös järjestyspuolen vuoroesimiehen kanssa.

Kun he soittivat yhdessä Helinille takaisin vähän ajan päästä, sävy oli Helinin mukaan pilkallinen.

– Selitin heille, että me olemme Michelin-oppaassa ja Suomen 50 parhaan ravintolan listalla, emmekä lähtökohtaisesti lähetetä ihmisiä kalavarkaisiin, koska se ei olisi hyvä idea.

– Mutta heidän viestinsä oli, että jos päätös ei tyydytä, ei muuta kuin käräjäoikeuteen. Minä sanoin, että se olisi järjetöntä, koska siellä käsitellään paljon painavampia asioita, kuten pahoinpideltyjä lapsia ja muuta todellista, että eihän tällaisilla nyt käräjäoikeutta rasiteta. Mutta perustelu ei heitä vakuuttanut.

Lopulta Helin sai luurin korvaansa.

– Kun keskustelu ei ollut johtanut mihinkään, pyysin vartiopäällikköä soittamaan minulle, ja siinä kohtaa he löivät yhdessä luurin kiinni. Että heippa, Helin kuvaa.

Miksi ensireaktio on rangaistus ja pilkka?

Onko Stockmann Herkun "Premium-kokemus" varattu oikeasti vain valikoiduille, Helin kysyy.

– Onko tämä oikeasti todellinen näkemys hyvästä turvallisuusjohtamisesta ja inklusiivisuudesta? Miksi ensireaktio on rangaistus ja pilkka, eikä tilanteen selvittäminen?

Helin miettii vielä, olisiko kassasta erehtyneen kalan ostajan kohtelu ollut samanlainen, jos hän olisi ollut suomalainen tai esimerkiksi Luis Vuitton -laukku kainalossaan shoppaillut turisti.

– Työntekijämme, ahkera ammattilainen ja mitä suurimmissa määrin hyvin innokas suomalainen veronmaksaja, on nyt syystäkin huolissaan leimautumisesta. Hän on täällä tekemässä töitä, ei varkauksia.

– Me taas olemme huolissamme siitä, miten syvällä ennakkoluulot istuvat näinkin maineikkaassa tavaratalossa. Mihin tämä maa oikeasti on menossa?

Helin haluaa puolustaa työntekijäänsä

Helinin ensisijainen huoli oli vielä päivällä siinä, että kokki on kunnossa, kun ravintola kello 14 avasi ovensa.

Myöhemmin hän aikoo jatkaa asian käsittelyä vaikka sitten käräjäoikeudessa.

– Kyllä minun täytyy meidän työntekijöitämme puolustaa. Tämä on siis pakko viedä loppuun asti, se on minun velvollisuuteni.

8:08 Sari Helin ja Ilkka Lääveri puhuivat ruuasta ja rakkaudesta Huomenta Suomen haastattelussa huhtikuussa 2024.