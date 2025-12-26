



Johannan voimat loppuivat kaupan kassalla – tuntematon ihminen pelasti päivän: "Itkuhan siinä tuli" Harvinaisesta CPRS-oireyhtymästä kärsivä Johanna Heinström kiitti Facebookissa kaupassa apuun tullutta ihmistä päivän pelastamisesta. Kuvassa myös Heinströmin Mauri-koira. Johanna Heinström Julkaistu 26.12.2025 06:57 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Harvinaisesta CPRS-oireyhtymästä kärsivä Johanna Heinström muistuttaa ihmisiä siitä, että vaikeatkaan sairaudet eivät aina näy päällepäin. Pieni arjessa saatu apu tai ystävällinen ele voi joskus pelastaa päivän. Karkkilalainen Johanna Heinström oli viime viikon maanantaina ruokakaupassa, kun hänen voimansa ehtyivät eikä hän jaksanut enää pakata ostoksiaan. Heinströmillä on käsissään CPRS-oireyhtymä, joka aiheuttaa jatkuvaa kipua. Myös käsien lihakset ovat heikentyneet huomattavasti. Vaiva ei näy ulospäin kuin ajoittaisena vapinana. Kauppareissulla Karkkilassa Uudellamaalla Heinströmille kävi niin, että hänen kätensä olivat niin "lopussa" hänen päästyään kassalle, että hän ei kyennyt enää nostelemaan tavaroita kassiin. Heinströmin suureksi onneksi paikalle sattui juuri tuolla hetkellä ystävällinen sielu, joka auttoi häntä ostosten pakkaamisessa ja niiden viemisessä autoon. Heinström koki sivullisen auttaneen häntä myös henkisellä tasolla. Lämpimän kokemuksen kruunasi tuon tuntemattoman ihmisen halaus. Heinström kertoi asiasta Facebookissa, jossa hän kiitti paikalle tullutta vanhempaa rouvaa avusta. – Kiitos sinulle, joka autoit äskettäin kaupassa minua, sinulle täysin tuntematonta ihmistä. Itkuhan siinä tuli, kun en yksin pärjännyt, ja sinä näit hädän, pelon ja ahdistuksen, Heinström kirjotti.

Hän toivoi, että muutkin apua kaipaavat saisivat vastaavan kokemuksen.

– Sinä ihana ihminen sait minulle turvallisen olon sekä tunteen, että joku näki minut tavallisena ihmisenä.

CRPS vaikeuttaa elämää

CRPS on monimuotoinen kipuoireyhtymä, joka syntyy usein tapaturman tai rasituksen jälkeen.

Kivut ovat kovat, monimuotoiset ja pitkäkestoiset ja voivat aiheuttaa monenlaista haittaa. Oireilevan raajan käyttö voi esimerkiksi olla vaikeasti rajoittunutta kivun, voimattomuuden ja kömpelyyden takia.

Vaiva on monille tuntematon. Heinströmin mukaan edes kaikki lääkärit eivät sitä kunnolla tunnista.

Heinström sanoo oman kipukierteensä alkaneen viime vuoden maaliskuussa, kun asiakas heittäytyi hänen oikean kätensä päälle töissä. Heinström työskenteli tuolloin lähihoitajana.

Vaiva näkyy Heinströmin arjessa muun muassa niin, että hän ei saa aamuisin välttämättä itse puettua vaatteita päälleen, koska kädet ovat niin jäykät ja kivuliaat.

– Kotona se vaikuttaa ihan perusaskareisiin. Eli jos minä tänään viikkaan pyykit, tiskikoneen tyhjennys jää huomiseksi. Ne eivät onnistu saman päivän aikana, Heinström selvittää.

Johanna Heinström on kuvassa koiransa Maurin kanssa. Pian viisi vuotta täyttävä Mauri on puoliksi saksanpaimenkoira ja puoliksi itäsiperianlaikan ja kultaisennoutajajan sekoitus.Johanna Heinström

"Ihmiset tuijottavat ja huokailevat"

Heinström kertoo saavansa etenkin kaupassa asioidessaan usein ilkeitä ja tuomitsevia katseita muilta asiakkailta. Joskus hänelle on kassajonossa jopa huudettu.

– Jos lähden kauppaan yksin ilman miestä, tiedän jo valmiiksi, että siellä voi tulla ihan paniikkikohtaus, kun ihmiset tuijottavat ja huokailevat. Kaikista pahinta on, kun on kassalla eikä saa aina esimeriksi korttia lompakosta ja sitten menevät tunnusluvut väärin ja sitten se pakkaaminen on ihan vihoviimeinen homma.

Joskus Heinström on pyytänyt apua muilta kassalla olijoilta esimerkiksi muovipussin ottamiseksi pinosta.

– Ne ovat liukkaita eivätkä sormet aina toimi. Palaute on ollut joskus sellaista, että olenko niin laiska, että en saa itse otettua.

Lähihoitajan työt piti lopettaa

Heinström työskenteli lähihoitajana siihen asti, kunnes kipu ei enää sallinut työntekoa.

Hän sanoo haluavansa kouluttautua nyt uudelleen toiseen ammattiin, mutta tilanteen selvittäminen on vielä kesken.

Toistaiseksi työttömänä oleva Heinström kertoo pärjäävänsä vahvoilla kipulääkkeillä.

Oireyhtymä ei tule ehkä koskaan paranemaan, minkä Heinström sanoo vähitellen hyväksyneensä.

Välillä on onneksi parempiakin päiviä.

– Voisin silloin tehdä mitä vain, jos lihasheikkous ei estäisi.

– Nyt on niin hankala kausi päällä, että vesilasikin on liian painava. Sen takia siellä kaupassakin oli vaikeaa.

Heinström toivoo, että ihmiset ottaisivat toisensa paremmin huomioon eivätkä tuomitsisi niitä, jotka eivät pysy muiden vauhdissa.

Ennen kaikkea hän toivoo, että hänen kiitoksensa menisivät perille karkkilalaiskaupan kassalla avuksi tulleelle rouvalle.

– Toivon, että hän sai siitä semmoisen olon, että nyt jonkun päivän pelastui, koska minun päiväni se todella pelasti.

