Kivut ovat kovat, monimuotoiset ja pitkäkestoiset ja voivat aiheuttaa monenlaista haittaa. Oireilevan raajan käyttö voi esimerkiksi olla vaikeasti rajoittunutta kivun, voimattomuuden ja kömpelyyden takia.
Vaiva on monille tuntematon. Heinströmin mukaan edes kaikki lääkärit eivät sitä kunnolla tunnista.
Heinström sanoo oman kipukierteensä alkaneen viime vuoden maaliskuussa, kun asiakas heittäytyi hänen oikean kätensä päälle töissä. Heinström työskenteli tuolloin lähihoitajana.
Vaiva näkyy Heinströmin arjessa muun muassa niin, että hän ei saa aamuisin välttämättä itse puettua vaatteita päälleen, koska kädet ovat niin jäykät ja kivuliaat.
– Kotona se vaikuttaa ihan perusaskareisiin. Eli jos minä tänään viikkaan pyykit, tiskikoneen tyhjennys jää huomiseksi. Ne eivät onnistu saman päivän aikana, Heinström selvittää.
Johanna Heinström on kuvassa koiransa Maurin kanssa. Pian viisi vuotta täyttävä Mauri on puoliksi saksanpaimenkoira ja puoliksi itäsiperianlaikan ja kultaisennoutajajan sekoitus.Johanna Heinström
Heinström kertoo saavansa etenkin kaupassa asioidessaan usein ilkeitä ja tuomitsevia katseita muilta asiakkailta. Joskus hänelle on kassajonossa jopa huudettu.
– Jos lähden kauppaan yksin ilman miestä, tiedän jo valmiiksi, että siellä voi tulla ihan paniikkikohtaus, kun ihmiset tuijottavat ja huokailevat. Kaikista pahinta on, kun on kassalla eikä saa aina esimeriksi korttia lompakosta ja sitten menevät tunnusluvut väärin ja sitten se pakkaaminen on ihan vihoviimeinen homma.
Joskus Heinström on pyytänyt apua muilta kassalla olijoilta esimerkiksi muovipussin ottamiseksi pinosta.
– Ne ovat liukkaita eivätkä sormet aina toimi. Palaute on ollut joskus sellaista, että olenko niin laiska, että en saa itse otettua.
Lähihoitajan työt piti lopettaa
Heinström työskenteli lähihoitajana siihen asti, kunnes kipu ei enää sallinut työntekoa.
Hän sanoo haluavansa kouluttautua nyt uudelleen toiseen ammattiin, mutta tilanteen selvittäminen on vielä kesken.
Toistaiseksi työttömänä oleva Heinström kertoo pärjäävänsä vahvoilla kipulääkkeillä.
Oireyhtymä ei tule ehkä koskaan paranemaan, minkä Heinström sanoo vähitellen hyväksyneensä.