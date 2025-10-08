Maajussille morsian -ohjelman kirjekuningas Ville kertoo MTV Uutisille, miksi hän oli kesän kuvauksissa koditon ja millaisia uutisia hänellä on nyt.

– Nyt olen aito suomalainen maajussi!

Näin toteaa Maajussille morsian -ohjelman tuoreelta kaudelta tuttu Ville Witka, joka joutui kutsumaan kesän maajussi-kuvauksissa kaikki morsianehdokkaat vuokra-asuntoonsa.

Puoli vuotta myöhemmin Ville seisoo uuden kotitalonsa pihalla, sillä hän on juuri tehnyt asuntokaupat vanhasta torpasta Salon läheltä.

– Nalle Wahlroosin tilusten vieressä, Ville paljastaa.

Maajussi-Ville on ihastuttanut morsianehdokkaitaan lempeällä ja charmantilla olemuksellaan.

Vlle esittelee videolla uuden talonsa pihapiiriä MTV Uutisille. Traktorikin löytyy jo pihasta.

– Ostin tämän hirsitalon ihan purkukuntoisena, mutta päätin, etten pura taloa, vaan kunnostan tämän, Ville kertoo.

Arkkitehtisuunnittelijanakin työskennellyt Ville on suunnitellut aikoinaan hirsitaloja, joten ne ovat entuudestaan tuttuja.

– Talossa on hyväkuntoinen hirsirunko, joka on siirretty tähän jostain muualta vuonna 1948. Hirret ovat siis vanhempia, ja on hienoa, kun voin pelastaa vanhan talon.

Peltomaisemat ilahduttavat

Torppaan kuuluu myös puoli hehtaaria peltoa, ja Ville naurahtaakin, että nyt hän on virallisesti myös suomalainen maajussi.

– Tai ainakin torppari.

Tähän saakka Ville on totuttu tuntemaan maajussina, jolla on oliiviviljelmät Espanjassa.

Kuvaukset kuitenkin toteutettiin Suomessa, joten Ville joutui kehittelemään naisille kaikenlaista maajussin elämään sopivaa puuhaa vuokra-asunnostaan käsin.

– Olisin mielelläni vienyt naiset sinne Espanjaan, mutta kuvaukset haluttiin pitää Suomessa.

Hometalon kaupat purettiin

Kuvausten aikana Villellä ei ollut omaa kotia, koska edelliset talokaupat purettiin juuri ennen kuvauksia.

– Ostin edellisen talon etänä Espanjasta käsin, ja talon kävi tarkastamassa luottorakennustarkastajani. Siinä vaiheessa kaikki näytti vielä hyvältä, kunnes siellä ilmeni pieniä homeongelmia kylpyhuoneen kaakeleiden alla ja jopa perustuksissa.

Sen jälkeen paljastui, että myyjä ei ollut esittänyt talokauppojen yhteydessä talosta aiemmin tehtyjä kuntotarkastusraportteja.

– Myyjä oli "unohtanut" kertoa näistä raporteista, ja tarjosin hänelle sitten kaksi vaihtoehtoa: kaupan purku tai hinnan alennus. Myyjä suostui heti kaupan purkuun.

Positiivisesti asioihin suhtautuva Ville tuumaa, että tälläkin tarinalla oli lopulta hopeareunus.

– Edellinen talo ei olisi ollut maajussin paikka, sillä se oli lähempänä asutusta. Olin myös kauan miettinyt hirsitorpan ostamista, ja nyt saan asua täysin rauhassa maalla, josta en näe yhtään naapuria.

Taloa aletaan pikku hiljaa remontoida ja Ville tekee talon sisustussuunnitelmia Espanjasta käsin, sillä seuraavaksi on vuorossa oliiviviljelmien sadonkorjuuaika.

– Palaan Suomeen kevättalvesta, mutta vielä en voi paljastaa, onko morsian mukana vai ei, hän naurahtaa.

