Maajussi-Ville ei löytänyt kumppania Maajussille morsian -ohjelmasta.

Maajussille morsian -ohjelman päätösjaksossa juontaja Vappu Pimiä tapaa maajussit vielä kertaalleen.

Maajussi-Ville valitsi farmiviikon jälkeen puolisoehdokkaiden joukosta Outin, jonka kanssa jatkoi tutustumista. Ville sanoo, että he tapasivat Outin kanssa ohjelman kuvasten jälkeen muutaman kerran. Suhde ei kuitenkaan syventynyt seurusteluksi.

– Minulla ei lähtenyt tunne sillä tavalla syvenemään. Minulla tuli ratkaisu, ettei sitä kannata jatkaa, Ville kertoo.