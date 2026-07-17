Heinäkuun alussa kadonnut veneen kuljettaja löytyi kuolleena, kertoo poliisi.

Loviisassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 4. heinäkuuta kadonnut veneen kuljettaja on löytynyt menehtyneenä.

Rikoskomisario Sanna Rentolan mukaan löydetty vainaja liittyy merivartioston 4. heinäkuuta saamaan yölliseen tehtävään.

Tuolloin merellä Loviisan Vadholmenin edustalla havaittiin moottorivene, joka oli käynnissä ja pyöri ympyrää ilman kuljettajaa.

Kuljettajan etsinnät aloitettiin välittömästi ja niitä jatkettiin aktiivisesti sen jälkeen poliisin ja muiden viranomaisten yhteistyönä.

Poliisi sai keskiviikkona 16. heinäkuuta hätäkeskuksen kautta tiedon vainajan löytymisestä.

Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisin mukaan tutkinta jatkuu kuolemansyyn selvittämisenä.

