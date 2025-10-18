Voiko lapselle perustetulta tililtä tarvittaessa lainata rahaa tai käyttää muutoin varoja perheen muihin menoihin?

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024.

Osa perheistä tai muista sukulaisista perustaa lapselle tämän syntyessä säästötilin, johon vuosien mittaan kerätyt varat lapsi saa käyttöönsä täyttäessään esimerkiksi 18 vuotta.

Jos lapsen tilin ovat perustaneet tämän vanhemmat ja perhettä kohtaa tilanne, jossa lapsen säästötilillä makaavat rahat voisivat auttaa, voisiko sieltä esimerkiksi lainata pienen summan rahaa?

Nordean kehitysjohtaja Tanja Eronen kertoo, että lapsen tilillä olevia rahoja voi perustellusti käyttää kyllä lapsen menoihin, mutta mihinkään muuhun ei, eikä edes lainata.

Miten todistaa, että varat menevät lapsen menoihin?

Lapsen pankkitilin väärinkäytökset ovat Erosen mukaan käytännössä varastamista.

– Se on oikeastaan juridisesti sama kuin ottaisi tuntemattoman tililtä rahaa, Eronen sanoo.

Vanhempien pitäisi periaatteessa maksaa lasten eläminen, mutta jos rahat loppuvat, lapsen elämän rahoittamiseen voi ottaa rahaa lapsen omalta tililtä, mutta ei perheen muihin menoihin.

Tarpeen sille, että vanhempi nostaisi lapsen tililtä rahaa voisi perustella esimerkiksi laskuilla.

– Tai sen pitäisi olla muuten todennettavissa: kuiteilla ja muilla, miten oikeasti on käytetty lapsen asioihin rahaa, Eronen kertoo.

