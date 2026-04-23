Radiohäirintään tarkoitettujen laitteiden luvaton hallussapito muuttuu rangaistavaksi heinäkuussa.
Radiohäirintään tarkoitettujen radiolaitteiden eli niin kutsuttujen jammereiden luvaton hallussapito muuttuu rangaistavaksi, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö.
Lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alusta. Radiohäirintälaitteiden oikeudeton hallussapito kriminalisoidaan, mikä mahdollistaa myös laitteiden takavarikoinnin. Kriminalisointi parantaa ministeriön mukaan viranomaisten mahdollisuuksia puuttua laitteiden maahantuontiin.
Tällä hetkellä jammereita pidetään radiolähettiminä, joiden käyttö on luvanvaraista.