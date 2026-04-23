Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ruotsin kuningas Kaarle Kustaan 80-vuotissyntymäpäiville Tukholmassa torstaina 30. huhtikuuta 2026, kanslia tiedottaa.
Kuningas Kaarle XVI Kustaa nousi valtaistuimelle 1973, ja hän on maansa historian pisimpään hallinnut kuningas.
Presidenttiparin kerrotaan osallistuvan myös aamulla kiitosjumalanpalvelukseen Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa, minkä jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Kuninkaanlinnassa. Kuninkaan syntymäpäiväjuhla huipentuu juhlaillalliseen.
Presidentti Stubb tapaa samana päivänä myös Ruotsin pääministeri . Tapaamisen aiheena kerrotaan olevan Suomen ja Ruotsin kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.