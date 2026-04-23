Venäjä kertoo pudottaneensa torstain vastaisena yönä yli 150 ukrainalaisdroonia.
Ukraina iski Venäjälle torstain vastaisena yönä kymmenillä ja kymmenillä drooneilla.
Venäjän puolustusministeriö kertoo yhteensä 154 ukrainalaisdroonia, kirjoittaa maan valtiollinen uutistoimisto Tass.
Drooneja pudotettiin puolustusministeriön mukaan Astrahanin, Belgorodin, Bryanskin, Volgogradin, Voronezhin, Kurskin, Nizhni Novgorodin, Rostovin ja Krimin yllä sekä Asovanmerellä ja Mustallamerellä.
Iskujen kerrotaan kohdistuneen teollisuuslaitoksiin Samaran alueella.
Venäjä ei ole maininnut droonien aiheuttamista tuhoista muuta kuin teollisuuskaupunki Novokuibyševskiin kohdistuneesta iskusta. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa ja useiden loukkaantuneen. Kaupunki sijaitsee noin tuhat kilometriä Ukrainan rajasta koilliseen.