Ukrainalle myönnetään 90 miljoonan euron laina.
EU-maat ovat päässeet lopullisen sopuun Ukrainan lainapaketista ja Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa X:ssä.
Costan mukaan Eurooppa tukee Ukrainaa lujasti, yhtenäisesti ja horjumatta.
EU-maat pääsivät eilen alustavaan sopuun Ukrainalle myönnettävästä 90 miljardin euron lainapaketista ja unionin uusimmasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista.
Lopullinen vahvistus lainapaketin ja pakotepaketin toteutumiselle saatiin tänään, kun kirjallisen menettelyn 24 tunnin aikaraja umpeutui.
Unkari on jarruttanut lainapaketin ja pakotepaketin hyväksymistä vedoten Druzhba-öljyputkeen liittyneeseen kiistaan.