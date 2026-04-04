Poliisi jatkaa Roihuvuoressa syttyneen autopalon tutkintaa. Asiassa ei epäillä tällä hetkellä rikosta.
Helsingin Roihuvuoressa Untuvaisenkujalla sijaitsevassa autokatoksessa syttyi viime yönä tulipalo. Yhteensä Roihuvuoressa paloi kahdeksan henkilöautoa.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ville Niskanen kertoo MTV Uutisille, että palon syttymissyystä ei ole vielä tällä hetkellä varmuutta.
Lue myös: Silminnäkijä Helsingin suuresta autopalosta: Valtavat liekit, poksahtelua ja paljon savua
Osa paikallisista asukkaista on pohtinut, oliko palo saanut alkunsa sähköautosta. Niskanen kertoo, että palo on lähtenyt liikkeelle yksittäisestä polttomoottoriautosta.
Niskanen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mistä päin ajoneuvoa palo on saanut alkunsa.
– Se, että pystyisi sanomaan varmuudella, mikä syttymissyy on tai mistä se on lähtöisin, niin siinä voi mennä jonkun verran aikaa kun sitä tutkitaan. Selvittely on kuitenkin käynnissä.
Helsingin Roihuvuoressa herättiin lauantaiaamuna karuun näkyyn.
Lue myös: Karu näky Helsingissä – kahdeksan autoa tuhoutui tulipalossa
Tapausta tutkitaan parhaillaan palonsyyn tutkintana.
– Poliisilla ei ole tällä hetkellä rikosta (tutkittavana). Mutta toki tilanne voi muuttua.