Jatkossa myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää nuorten työllistymisseteliä.
Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.
Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni kuudesta kuukaudesta kolmeen ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan.
Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia.
Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1 500 euroa kuukaudessa.
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