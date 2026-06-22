Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö Soste saattaa irtisanoa lähes kaikki työntekijänsä muutosneuvottelujen myötä.

Soste, eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö, aloittaa muutosneuvottelut tiistaina 23. kesäkuuta.

Neuvottelujen taustalla on STEA:n, eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, 15. kesäkuuta julkaisema linjaus vuoden 2027 avustuskriteerien tiukentumisesta.

Muutosneuvottelujen myötä enintään 29 henkilön työsuhde voi päättyä. Sostessa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä.

Myös toiminnan uudenjärjestely, tehtävänkuvien muutokset, osa-aikaistamiset ja lomautukset ovat mahdollisia.

– On sanottava suoraan, että rahoitusleikkausten vaikutus on vakava: ne kohdistuvat juuri siihen työhön, jolla köyhien, sairaiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä tuodaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, sanoo Sosten hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta.

– On vaikeaa kuvitella, että muilla yhteiskunnan sektoreilla hyväksyttäisiin vastaavaa ajattelua – että esimerkiksi nuorisoalan kattojärjestö ei saisi vaikuttaa nuorisopolitiikkaan tai liikunta-alan järjestö liikuntapolitiikkaan, hän jatkaa.

Linjauksen mukaan STEA-avustusta ei lähtökohtaisesti enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. Lisäksi avustusta ei vuonna 2027 myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.