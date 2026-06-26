Julkisella sektorilla tavoitellaan 20 prosentin henkilöstösäästöä tekoälyn avulla seuraavien viiden vuoden aikana.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tällä viikolla, että tekoälyllä tavoitellaan parempia palveluita sekä säästöjä.

Kohteena on koko julkinen sektori ja erityisesti sellaiset tehtävät, jotka eivät vaadi ruumiillista työtä.

Tavoitteena on parantaa palveluita ja säästää noin viidennes henkilöstökuluissa. Vähennystä hoidetaan mahdollisuuksien mukaan eläköitymisen kautta.

– Meillä on julkisessa hallinnossa eläköitymässä sama 20 prosenttia, mitä tavoitellaan tässä tehostamistasossa seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma.

Julkisen sektorin työntekijöiden joukossa suuri muutos herättää huolta, vaikka tekoälyn tuomaan apuun suhtaudutaan myönteisesti.

– Jos tässä lähdetään ihan puhtaasti säästöt edellä tätä asiaa tekemään, niin kyllä se herättää henkilöstössä paljon huolta. Tekoäly on ainakin tänä päivänä aika virheherkkä. Jos suoraan sanotaan, että tavoite on vähentää henkilöstöä, niin se on henkilöstölle ikävä viesti. Julkisen palvelun on oltava toimivaa ja luotettavaa, toteaa ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Niko Simola.

Koko julkinen sektori kohteena

Säästöjä, tuottavuutta ja parempia palveluita pyritään saamaan aikaan koko julkisella sektorilla. Tekoälytalkoot ovat edessä niin valtiolla, kunnissa kuin hyvinvointialueilla.

– Sanoisin kaikki tehtävät, missä ei ole fyysistä työtä, niin niissä on paljon potentiaalia tekoälyn hyödyntämisessä. Viranomaisneuvonta on yksi keskeinen asia. Ja on paljon muitakin käyttökohteita terveydenhuollosta käännöstöihin ja tulkkaukseen, ICT-johtaja Levasma sanoo.