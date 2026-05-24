Käärijän konserttitauon Suomessa päättänyt keikka keräsi katsomoon faneja ympäri maailman.
Käärijä esiintyi eilen loppuunmyydyllä Veikkaus Arenalla yli 10 000 katsojalle, tiedottaa Warner music.
Keikan lämmittelijänä nähtiin Euroviisuista niin ikään vuonna 2023 suosioon ponnahtanut Joker Out sekä suomalainen freestyleräppäri Pure.
Lisäksi Käärijän keikan aikana lavalle nousi useita vierailijoita, kuten myös Euroviisuista suosiota keränneet Joost Klein, Tommy Cash ja Baby Lasagna, Warner music listaa.
Myös Erika Vikman ja Bess nähtiin lavalla.
Katso tunnelmia ja fanien haastatteluita jutun alussa olevalta videolta!
Käärijän keikkatauon Suomessa päättänyt keikka houkutteli paikalle faneja ympäri maailman.
Yksi paikalle saapuneista oli norjalainen Ryna, jolle kyseessä oli jo 11. Käärijän keikka.
– Olen nähnyt kuusi keikkaa Suomessa, yhden Skotlannissa ja yhden Espanjassa, yhden Ruotsissa ja yhden Tsekeissä.