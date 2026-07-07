Pyhimyksen peruuntuneille keikoille on annettu syy.
Muusikko Pyhimys eli Mikko Kuoppala jää sairauslomalle, kertoo Telfon Brothers Instagram-julkaisussaan.
– Pyhimys jää sairaslomalle. Teflon Brothers jatkaa kiertuettaan suunnitelman mukaan. Jaksamista kaikille, lukee julkaisussa sydänemojin kera.
Aiemmin tänään uutisoitiin, että Pyhimyksen syyskuun keikka Helsingin Altaalla on peruttu. Keikan peruuntumisesta ilmoitettiin Altaan verkkosivuilla, ja se oli poistunut myös Pyhimyksen keikkakalenterista.
Eilen puolestaan kerrottiin, että Pyhimys oli ilmoittanut joutuvansa peruuttamaan heinäkuun 11. päivälle suunnitellun esiintymisensä Downtown Calling -festareilla.
Pyhimys kuuluu Teflon Brothers -yhtyeeseen. Viimeksi hän on keikkaillut Pyhimys-tuotannollaan muutama vuosi sitten.