Pyhimyksen oli määrä esiintyä Altaalla syyskuussa. Nyt keikka on kuitenkin ilmoitettu perutuksi.
Muusikko Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan syyskuun keikka Helsingin Altaalla on peruttu. Keikan peruuntumisesta ilmoitetaan Altaan verkkosivuilla, ja se on poistunut myös Pyhimyksen keikkakalenterista.
– Pyhimyksen perjantaille 11.9. suunniteltu Allas Live -konsertti on peruttu, Altaan verkkosivuilla lukee.
Tapahtumalle ei järjestetä korvaavaa päivämäärää.
Maanantaina uutisoitiin, että Pyhimys oli ilmoittanut joutuvansa peruuttamaan esiintymisensä myös Downtown Calling -festareilla. Artistin oli määrä esiintyä festivaaleilla lauantaina 11. heinäkuuta.
Downtown Calling tiedotti peruutuksesta Instagram-tilillään. Samalla kerrottiin, että artisti Timo Pieni Huijaus oli kiinnitetty esiintymään festivaaleilla.
Pyhimys kuuluu Teflon Brothers -yhtyeeseen. Viimeksi hän on keikkaillut Pyhimys-tuotannollaan muutama vuosi sitten.