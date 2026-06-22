Raskausaikaan voi liittyä yllättäviäkin oireita.

Hormonitoiminnan muutos raskausaikana voi tuoda mukanaan mitä yllättävimpiä oireita, jotka tyypillisesti helpottuvat synnytyksen jälkeen.

Ptyalismi

Ptyalismi eli liiallinen syljeneritys voi vaivata odottajia raskauden alussa. Hormonitoiminnalla on osuutensa asiaan, mutta enemmän kyse on sylkirauhasen pyrkimyksestä suojata limakalvoja pahoinvoinnin ja oksentelun haitoilta.

– Vaiva menee ohi, kun pahoinvointi menee ohi, kertoo perinatologi Veronika Osuala Pihlajalinnasta.

Pigmenttimuutokset

Raskaushormonit voivat muuttaa nännipihan ja vatsan ihoa tummaksi. Vatsan keskelle voi ilmaantua vaaleanruskea tai tumma pystysuora viiva, linea negra, joka vaalenee synnytyksen jälkeen.

Nenän tukkoisuus

Peräti 20–30 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia raskaana olevista kärsii nenän tukkoisuudesta.