Harvinainen vaiva pakotti Elinan, 36, petipotilaaksi: "Vessassa käydessäni huomasin, että siellä tuntui ylimääräisiä ulokkeita"

Suonikohjut ovat monelle tuttu vitsaus jaloissa, mutta raskaus voi aiheuttaa suonikohjuja myös ulkosynnyttimien eli vulvan alueelle. Kyseessä on harvinainen vaiva, joka on usein oireeton. Elinan, 36, se on kuitenkin pakottanut petipotilaaksi jo kahden raskauden kohdalla.