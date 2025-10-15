Keskenmenot ovat yleisiä, sillä jopa joka kymmenes raskaus päättyy keskenmenoon, mutta verenvuotoa voi esiintyä raskauden aikana myös useista muista syistä. Gynekologi kertoo, milloin vuodon syy on syytä tarkistuttaa viipymättä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024.

Noin 15 prosenttia todetuista raskauksista päättyy keskenmenoon ja kaikista alkaneista raskauksista jopa 20–60 prosenttia.

Alkuraskauden keskenmenossa raskaustesti on positiivinen, mutta kuukautiset ovat muutaman päivän myöhässä ja vuoto saattaa olla normaalia runsaampaa ja kivuliaampaa, kertoo Terveyskylä.

Keskenmenon kokeneiden päivää vietetään keskiviikkona 15. lokakuuta 2025. Lapsettomien yhdistys Simpukka toi päivän vieton Suomeen vuonna 2021.

Myöhempi keskenmeno puolestaan alkaa tyypillisesti vähäisellä verenvuodolla, joka muuttuu runsaammaksi. Vuodon mukana saattaa tulla hyytymiä. Alavatsan ja -selän alueella voi tuntua kovia kuukautiskipujen kaltaisia kipuja.

Kaikki raskauden aikainen verenvuoto ei kuitenkaan johdu raskauden keskeytymisestä.

Toisaalta joskus keskenmeno on myös oireeton, ja se huomataan vasta ensimmäisessä ultraäänitutkimuksessa.

Veristä vuotoa ennen raskausviikkoa 20? Toimi näin

Alkuraskauden niukkaa verenvuotoa ilmenee joka neljännellä odottajalla, eli viattomat verenvuodot ovat todella yleisiä, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Anna Parkusjärvi.

– Jos vuoto on niukkaa ja näkyy lähinnä paperiin pyyhkäisemällä, eikä siihen liity kipuja, ei syytä huoleen yleensä ole.

– Tietenkin verinen vuoto raskauden aikana säikäyttää aina, mutta jos tällainen niukka kivuton vuoto sattuu esimerkiksi yöllä tai viikonlopun aikana, niin päivystykseen soitto johtaa yleensä ohjeistukseen palata asiaan arkena neuvolan kanssa.

Miltä keskenmeno näyttää? Juttu jatkuu videon alla.

5:12 Gynekologi kertoo keskenmenoon mahdollisesti johtaneista syistä ja kuinka kesken mennyttä raskautta yleensä hoidetaan.

Toisinaan alkuraskaudesta eli ennen viikkoa 20 voi tulla myös runsaampaa, hiukan kuukautisvuotoa niukempaa, verenvuotoa.

– Jos vuotoon ei liity kipuja eikä se ole runsasta, niin ainakaan soittamatta ei kannata lähteä päivystykseen, sillä tällaiset vuodot eivät tarvitse päivystyksellistä arviota, Parkusjärvi sanoo.

Kuukautismaisesta vuodosta kannattaa kuitenkin arkena olla yhteydessä neuvolaan tai yksityisvastaanotolle, sillä sen syy on hyvä selvittää.

– Jos alkuraskauden vuotoihin liittyy kipua, huonovointisuutta tai huimausta tai vuoto on runsasta, on syytä olla viipymättä yhteydessä terveydenhuoltoon.

– Runsaan vuodon tai kovan kivun syy vaatii päivystyksellisen arvion. Kyseessä voi myös olla mahdollisesti hätätilanteen aiheuttava kohdunulkoinen raskaus, Parkusjärvi kertoo.

Syynä ohuet limakalvot tai kiinnittymisvuoto

Vaarattomia syitä raskauden ja etenkin alkuraskauden verisiin vuotoihin voivat olla esimerkiksi kiinnittymisvuoto, limakalvojen herkkyys ja verekkyys raskausaikana.

– Kiinnittymisvuotoa voi tulla aivan raskauden alkuvaiheessa, kun munasolu kiinnittyy kohdun limakalvoon, joka on siinä kohtaa kuukautiskiertoa ikään kuin paksu, mehevä ja hyvin verekäs, ja voi siksi vuotaa verta, Parkusjärvi kertoo.

Yksi syy vuotoihin raskausaikanakin voivat olla kohdunkaulan polyypit.

– Polyypit ovat hyvänlaatuisia ja useimmiten oireettomia muutoksia kohdun tai kohdunkaulan kanavan limakalvoilla.

Myös gynekologinen tutkimus tai yhdyntä voi aiheuttaa verisiä vuotoja.

– Emättimen ja kohdunkaulan limakalvot ovat läpi raskauden hauraammat ja verekkäämmät ja siksi vuotoherkemmät.

Muita harmittomien verenvuotojen aiheuttajia ovat emätintulehdus tai kohdunkaulan tulehdus.

– Tulehdusten aiheuttama niukka verinen vuoto ei ole vaarallista, mutta tulehdus tulee hoitaa pois, sillä emätintulehdukset lisäävät ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

– Veristen vuotojen taustalla voi olla toki myös seksitauti, joten jos niiden mahdollisuus ei ole poissuljettu, pitää sekin varmistaa ja tarvittaessa hoitaa tauti pois.

Toimi näin, jos vuotoja ilmenee, kun olet ylittänyt raskausviikon 22

Alkuraskauden tavoin myös myöhemmillä viikoilla niukka verinen vuoto on harvoin merkki mistään vakavasta, mutta runsaampi vuoto voi vaatia selvittelyä.

– Viikon 22 jälkeen kannattaa verisestä vuodosta keskustella terveydenhuollon kanssa. Siinä kohtaa raskautta vauvalla on jo mahdollisuus selviytyä hengissä, jos kävisi niin ikävästi, että synnytys käynnistyisi ennenaikaisesti.

Parkusjärvi kertoo, että aivan raskauden lopussa verenvuotoja voivat edellä mainittujen syiden lisäksi aiheuttaa esimerkiksi vulvan alueen suonikohjut tai lähestyvä synnytys.

– Raskauden lopulla kohtu voi painaa alalantion laskimoita ja aiheuttaa suonikohjuja vulvan alueelle. Suonikohjut voivat vuotaa toisinaan. Useimmiten niistä koituu kuitenkin lähinnä epämukavaa paineen tunnetta eikä niinkään vuotoja.

– Synnytyksen lähestyessä pieniä tai jopa runsaampia verenvuotoja voi tulla kohdun suulta ihan vain siitä syystä, että kohdunkaula kypsyy, sikiö laskeutuu alaspäin, paikat venyvät ja keho valmistautuu synnytystä varten. Toki myös itse synnytyksen alkaminen voi aiheuttaa vuotoa.

Istukan osittainenkin irtoaminen aiheuttaa hyvin runsaan vuodon

Vakavampia raskauden veristen vuotojen aiheuttajia ovat istukkakomplikaatiot.

– Jos istukka on kovin alhaalla tai kohdunsuun päällä, voi se lisätä vuotoriskiä. Myös istukan irtoaminen voi johtaa vuotoon. Sellainen tilanne on kuitenkin yleensä tiedossa jo ennalta raskaudenaikaisten tutkimusten myötä. Myös harvinaisempi istukan irtoaminen voi johtaa vuotoon.

Parkusjärvi kuitenkin muistuttaa, että jos istukan sijainti on poikkeuksellinen tai istukkaan liittyy muita riskejä, on asia yleensä huomattu jo ultraäänitutkimuksissa, ja tällöin mahdollisiin komplikaatioihin osaa varautua paremmin.

– Istukan osittainenkin irtoaminen aiheuttaa yleensä hyvin runsaan vuodon ja voimakasta kipua. Kaikki runsaat vuodot ja voimakkaat kivut ovat syy olla yhteydessä synnytyssairaalaan päivystyksellisesti, koska sikiö voi olla vaarassa.

Parkusjärvi muistuttaa, ettei koskaan ole väärin soittaa päivystykseen ja kysyä toimintaohjeita, jos missä vaan raskauden vaiheessa on veristä vuotoa.

