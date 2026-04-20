Pahoinvointi on raskausoire, jonka moni tunnistaa, mutta harva osaa yhdistää nenän tukkoisuutta raskauteen.
Peräti 20–30 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia, raskaana olevista kärsii nenän tukkoisuudesta.
Vaiva helpottuu tyypillisesti noin 2–3 viikkoa synnytyksen jälkeen, mutta odotusaikana olo voi olla hyvinkin tukala, kun happi ei pääse kulkemaan nenän kautta.
Perinatologi Veronika Osuala Pihlajalinnasta kertoo, että tukkoisuuden taustalla ovat hormonimuutokset.
– Hormonitasot nousevat todella korkealle, mikä virkistää verenkiertoa limakalvoissa, erityisesti nenässä ja nielussa, ja sitä kautta voi ilmetä turvotusta, Osuala kertoo.
– Turvonneet limakalvot voivat joskus jopa muuttaa nenän muotoa eli nenä voi suurentua.
Nenäverenvuodot tavallisia
Turvonneet limakalvot ovat usein kuivat ja ohutpintaiset ja siksi nenäverenvuodot voivat olla yleisiä raskauden aikana.
Turvonneita limakalvoja voi yrittää hoitaa keittosuolasuihkeella tai huuhtelemalla nenää suolavedellä.